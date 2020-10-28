الكنيسة الكلدانية تدعو للإبقاء على الأديان مصدراً للسلام

شفق نيوز/ أدانت الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، يوم الاربعاء، الإساءة إلى الأديان، ودعت الى الإبقاء عليها كمصدر لمحبة والسلام وبناء الثقة بين الناس.

وقال الكاردينال مار لويس رافائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "كلنا رجاء أن تبقى الأديان مصدر بركة ومحبة، وسلام وتعاون وبناء الثقة بين الناس، وليس مصدرا للأصولية وبث الكراهية والعنف والإقصاء".

وأعرب ساكو عن ثقته بحكمة المرجعيات الدينية في قيادة الأخوَّة والتنوع، ومواجهة أي تحديات تهدد العيش المشترك والنسيج الوطني في البلاد".

وشهدت صفحات التواصل الاجتماعي في العراق ارتفاعاً في موجات العنف متأثرة بالرسم الكاريكاتوري المسيء للنبي محمد (ص)، في فرنسا الذي برز مجددا بعد حادثة قطع رأس مدرس كان قد عرض تلك الرسوم على طلابه في درس عن حرية التعبير في فرنسا الشهر الحالي.