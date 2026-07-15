الكعبي يهاجم ترمب ويتهم شركات أميركية بإفشال قطاع الكهرباء في العراق

شفق نيوز- بغداد

هاجم الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي، اليوم الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترمب على خلفية تصريحاته الأخيرة التي نال فيها من الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني خلال لقائه أمس برئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، فيما اتهم شركات أميركية بالوقوف وراء إفشال قطاع الكهرباء في البلاد.

وقال الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رموز العراق والمقاومة المهندس وسليماني وغيرهما يشرفون (الرأس العفن) للأحمق قاتل الأطفال ترمب وكل حكومته المجرمة السيئة"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "هؤلاء الفاسدين السُرّاق لن يعيشوا بوهم سرقة نفط وخيرات العراق طويلاً، سواء أكان ذلك بسرقات مباشرة كما يفعلون الآن وسابقاً، أم بغطاء الاستثمارات المشبوهة، بل لن يتمكنوا من إخضاع العراق بأي صورة من الصور"، مردفاً بالقول إن "المقاومة الإسلامية ستبقى بالمرصاد وستطرد قواتهم من الأرض والسماء رغم أنوفهم، وستفشل كل أمانيهم ومؤامراتهم".

وأشار الكعبي إلى أن "حل مشكلة الشعب المهمة المتمثلة بأزمة الكهرباء المستمرة منذ عهد النظام السابق إلى اليوم كمعضلة دائمة، أجمع على تشخيصها كل المختصين والفنيين الذين أثبتوا أن كل مشاكل الكهرباء كانت وما زالت بسبب الشركات الأميركية التي تدير محطات توزيع الكهرباء منذ عام 2003 إلى اليوم".

وطالب الأمين العام لحركة النجباء الحكومة العراقية الحالية بـ"طرد هذه الشركات واستبدالها بشركات رصينة وموثوقة، كخطوة أولى للبدء بمحاربة الفساد الأجنبي في العراق".

ويأتي بيان الكعبي غداة كشف مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن العراق سيوقع أكثر من 18 اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة في مجالات مختلفة تشمل السياسة والاقتصاد والصناعة والطاقة والنفط والتعليم والصحة والاستثمار والتسليح، وذلك بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن شراكة نفطية كبيرة مع العراق، بالإضافة إلى إبرام صفقات تجارية ضخمة بين البلدين.