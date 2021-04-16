الكعبي يدخل على خط أزمة "ضرائب الموظفين": على المالية سحب كتابها

شفق نيوز/ طالب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، يوم الجمعة، وزارة المالية بسحب كتابها وتوصيتها بسأن فرض ضرائب على رواتب الموظفين وعدم اللجوء الى استقطاع او تقليل رواتب الموظفين مطلقا.

وقال الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المادة ٣٤ من موازنة ٢٠٢١ و بجميع فقراتها لم تنص او تذكر اي استقطاعات او ضرائب على الموظفين ، وبأي شكل من الأشكال وليس له علاقة مطلقا بضريبة الدخل الخاصة بالموظف"، محذرا من "اي تفسير او توجيه غير قانوني يخالف إرادة المشرع العراقي". واضاف "في الوقت الذي كنا نأمل فيه قيام وزارة المالية بالسعي لتجاوز السلبيات المؤشرة على مشروع الموازنة الذي قامت بإعداده والذي كلف مجلس النواب من الوقت والجهد الكبيرين لوضع النصوص البديلة التي تنسجم مع تطلعات المواطنين وظروفهم المعيشية وتساهم في رفع الأعباء على عاتقهم ، نتفاجأ من الكتاب الصادر من وزارة المالية الى أمانة مجلس الوزراء لفرض استقطاع ضريبة دخل على رواتب الموظفين".

وتابع أن "استدلال الوزارة لتبرير ما ورد في كتابها بالمادة ٣٤ فقرة ج هو استدلال في غير محله واستقطاع للنص التشريعي عن سياقه ، وحرفه عن مقصوده ، سيما وان النص المذكور جاء ضمن سياق المادة ٣٤ التي تتحدث عن اعفاء الشركات من دفع الرسوم الگمرگية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق " قيمة مضافة " والتزام دوائر الدولة بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية والغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الگمرگية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء في هذا الصدد".

ولفت إلى أن "بنود هذه المادة تُكمل بعضها بعضآ ولا يجوز اجتزاء نص اي بند بمعزل عن تلك البنود ، كما تقضي بذلك قواعد واصول التفسير القانوني السليم لإن هذه المادة تُشكّل وحدة عضوية واحدة".

وشدد الكعبي على ان "نص الفقرة لاعلاقة لها مطلقا باستقطاع رواتب او مخصصات الموظفين تحت اي مسمى او اي شكل من الاشكال"، لافتا الى ان "شريحة الموظفين يتعرضون و منذ اكثر من سنة الى تهديد بقطع الرواتب او التقليل منها او فرض رسوم وضرائب عليها بحجج تقليل الانفاق او تعظيم الوارادات ، وعلى الوزارة ان تدرك جيدا ان عدم استقرار الموظف ومصادرة حقه واستمرار محاربته سيؤدي الى خلل كبير في الأداء الحكومي وعدم استقرار الموظف بمهامه وواجباته وانتاجيته وينعكس سلبا على كفاءة كل مؤسسات الدولة بشكل عام".

وطالب النائب الاول لرئيس المجلس ، وزارة المالية "بسحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء الى استقطاع او تقليل رواتب الموظفين مطلقا خاصة بعد رفع سعر الدولار الذي خفض قيمة رواتبهم والذي تزامن مع غلاء اسعار السلع ، فضلا عن ارتفاع اسعار النفط الذي يستدعي عدم اللجوء الى فكرة استقطاع الرواتب او المخصصات".

واكد ، ان "مجلس النواب وفي حال مضي الوزارة بهذا الإجراء غير الدقيق وغير القانوني وغير المدروس سيتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ازاء كل من يحاول المساس برواتب الموظفين ويتلاعب باقواتهم واقوات عوائلهم".