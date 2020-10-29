الكعبي يتوعد القوات الأمريكية بـ"هجمات مميتة": ما حدث مجرد ألعاب نارية

شفق نيوز/ توعد زعيم حركة النجباء، أكرم الكعبي، القوات الأمريكية في العراق بـ“هجمات مميتة“.

وقال أكرم الكعبي، في مؤتمر صحفي من طهران العاصمة الإيرانية، إن ”الإجراءات الحالية للمقاومة العراقية ضد الولايات المتحدة هي مجرد ألعاب نارية“، متوعداً بعمليات وصفها بـ“الكبيرة والمميتة“.

وأضاف الكعبي الذي عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين عسكريين إيرانيين: ”نتوعد الولايات المتحدة بعمليات كبرى وضربات مميتة“، مشيرا إلى أن ”هناك ضغوطا أمريكية على الجماعات السياسية لوقف عمليات المقاومة في العراق“.

وتابع: ”الانتقام لدماء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لا يقتصر على جبهة واحدة، لكن هذا الانتقام سيؤخذ بكل أبعاده بمشاركة مختلف أقسام المقاومة حتى يتم طرد آخر جندي أمريكي“، معتبرا أن ”إخراج القوات الأمريكية أحد مطالب الشعب العراقي“.

وقال: ”في حال تحديد موعد للانسحاب الأمريكي من قبل الحكومة العراقية ورفض واشنطن لهذه المهلة، فإن مجموعات المقاومة لديها سبب قوي لإعادة أنشطتها وسترد بحزم على الأمريكيين“.

وأضاف أن ”الولايات المتحدة تسيطر على الاقتصاد العراقي، وتحاول خلق أزمة كبرى وتدمير الاقتصاد العراقي“.

وفي مطلع مارس/ آذار 2019، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية حركة النجباء العراقية وزعيمها أكرم الكعبي على قائمة الإرهاب الدولي، نتيجة ”تنفيذها للأجندة الإيرانية التي تزعزع استقرار المنطقة“.







