الكعبي: رئيس الجمهورية لا يملك حق نقض القوانين أو إعادتها لمجلس النواب

شفق نيوز/ قال حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، يوم الخميس، إن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين أو الاعتراض عليها او إعادتها إلى مجلس النواب.

وقال في بيان إن مصادقة الرئيس على القوانين إجراء بروتوكولي ليس إلا.

وأضاف، "جميع القوانين المصوت عليها داخل مجلس النواب تعد مصادقاً عليها بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسليمها لرئيس الجمهورية".

حديث الكعبي يأتي بعد أن أرسل البرلمان قانون الاقتراض لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، بعد أن أثار رفض الكورد بعد عدم تضمين فقرة رواتب موظفي الإقليم في بنود القانون.

ولم يصادق رئيس الجمهورية برهم صالح بعد على القانون.