الكعبي رداً على دعوات "نزع سلاح" الفصائل العراقية: خط أحمر ولن يُسلم ولو بذلت الأرواح

شفق نيوز- بغداد

ردّ زعيم حركة النجباء العراقية أكرم الكعبي، يوم الأربعاء، على الدعوات التي تطلقها الولايات المتحدة بشأن "نزع سلاح" الفصائل العراقية، فيما أكد أنه "خط أحمر ولن يُسلم ولو بذلت الأرواح".

واتهم الكعبي في تدوينة على منصة (إكس)، إسرائيل بـ"دفع وتحرض إسرائيلي مباشر" للقائم بالأعمال السفارة الأميركية في العراق للحديث حول سلاح "المقاومة"، معرباً عن أسفه من أن "البعض القليل (من العراقيين) صار بوقاً لهؤلاء"، داعياً الفصائل العراقية المسلحة إلى "رفض أصل الحديث في هذا الموضوع".

وأضاف، أن "سلاح المقاومة خط أحمر، (..) وحمينا به العراق من دنس داعش وأسيادهم الأمريكان"، مشدداً على أن هذا السلاح "لن يُسلّم ما دام فينا نفس، بل لن يؤخذ ولو بُذلت الأرواح".

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتأريخ (27 نيسان/ أبريل 2026)، قرارات بشأن حصر السلاح بيد الدولة واتخاذ إجراءات حازمة بحق الجهات الخارجة عن القانون، وكذلك عقوبات عسكرية بحق المقصرين من الجهات الأمنية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الثلاثاء، رصد مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى أكرم عباس الكعبي، زعيم حركة "النجباء" العراقية.

وتأتي الخطوة ضمن مسار أميركي متصاعد يستهدف قادة فصائل عراقية مسلحة، إذ أعلنت واشنطن، في وقت سابق، مكافأة مماثلة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هاشم فينيان رحيم السراجي، المعروف باسم أبو آلاء الولائي، زعيم كتائب سيد الشهداء في العراق زعيم حركة أنصار الله الأوفياء حيدر مزهر، المعروف باسم حيدر الغراوي.

وبحسب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي الأميركي، تتهم واشنطن قيادات الفصائل بقيادة جماعة موالية لإيران، وتقول إن عناصرها تورطوا في قتل مدنيين عراقيين ومهاجمة منشآت دبلوماسية أميركية وقواعد وأفراد عسكريين أميركيين.