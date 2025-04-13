الكشف عن موقف القوى السُنية من تعديل قانون الانتخابات

شفق نيوز/ كشف النائب في البرلمان العراقي، طلال خضير الزوبعي، يوم الأحد، عن رفض القوى السياسية السُنية لإجراء تعديل على قانون الانتخابات.

وقال الزوبعي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة القانونية النيابية رفضت إجراء تعديل على قانون الانتخابات، لمخالفة ذلك قرارات المحكمة الاتحادية والدستور العراقي".

وأضاف أن "القوى السنية ترفض إجراء أي تعديل على قانون الانتخابات داخل مجلس النواب"، مبينا "الانتخابات ستجري في موعدها المحدد، وفق القانون الحالي".

وكان عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية أحمد البدري، أكد يوم الخميس الماضي، لوكالة شفق نيوز، عن تقديم مشروع قانون في البرلمان لتعديل قانون الانتخابات، تمت احالته الى اللجنة القانونية النيابية للنظر به.

واضاف، ان "هناك انقساما داخل مجلس النواب بين الكتل السياسية، ولا سيما ان البعض مع الذهاب لتعديل قانون الانتخابات، وهناك كتل اخرى ترفض تعديل قانون الانتخابات والبقاء عليه كما هو".

وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

هذا وعلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، على إعلان الحكومة العراقية موعد اجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية المقبلة، ولا توجد لدينا أي معوقات أو تحفظات بشأن تاريخ الانتخابات المعلن من قبل مجلس الوزراء، رغم أن المفوضية حتى هذه الساعة لم تتسلم أي شيء رسمي بهذا الخصوص".

وبين أنه "في حال تم تعديل قانون انتخابات البرلمان، فهذا الأمر ربما يؤثر على عمل المفوضية وربما لا يؤثر، فلكل حادث حديث، وهنا يتعين عدم استباق الأحداث، وينبغي معرفة ما هي التعديلات التي ينوي مجلس النواب العمل بها".