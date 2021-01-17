سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكشف عن موعد اجتماع "مهم" لحسم موعد الانتخابات المبكرة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-17T08:07:53+0000
الكشف عن موعد اجتماع "مهم" لحسم موعد الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن موعد اجتماع مهم لحسم موعد الانتخابات المبكرة في العراق.

وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك اجتماعا حاسما سيجمع الرئاسات الثلاث ومجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وكل القوى السياسية، يوم غد الاثنين، لحسم موعد الانتخابات المبكرة في العراق".

وبين الرديني، ان "هناك احتمالية كبيرة لتأجيل الانتخابات المبكرة، وربما التأجيل يكون لشهرين او أكثر بقليل، وهذا الأمر سيتم حسمه بشكل نهائي في اجتماع يوم غد الاثنين".

وكان نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، كشف في وقت سابق من يوم الأحد، عن توصل الاجتماعات الأخيرة، بين القوى السياسية والرئاسات الى عدم اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل.

related

مفوضية الانتخابات تلمح لإمكانية تأجيل الإقتراع المبكر إلى أيلول المقبل

Date: 2021-01-15 05:03:10
مفوضية الانتخابات تلمح لإمكانية تأجيل الإقتراع المبكر إلى أيلول المقبل

المفوضية ترهن إجراء انتخابات مبكرة بتوفر 4 شروط

Date: 2020-08-01 13:57:24
المفوضية ترهن إجراء انتخابات مبكرة بتوفر 4 شروط

المفوضية تشرع بأولى خطوات الإعداد للانتخابات المبكرة

Date: 2020-08-06 11:59:41
المفوضية تشرع بأولى خطوات الإعداد للانتخابات المبكرة

الأعرجي يكشف "كواليس" اجتماع الرئاسات الثلاث: لا انتخابات مبكرة في حزيران وهذا ما يؤخر الإعلان

Date: 2021-01-17 07:36:03
الأعرجي يكشف "كواليس" اجتماع الرئاسات الثلاث: لا انتخابات مبكرة في حزيران وهذا ما يؤخر الإعلان

نائب: الصيغة الحالية لمقترح الغاء امتيازات المسؤولين تبقي على البعض منها

Date: 2019-11-19 20:17:19
نائب: الصيغة الحالية لمقترح الغاء امتيازات المسؤولين تبقي على البعض منها

العامري يقترح موعداً جديداً للانتخابات المبكرة

Date: 2020-08-02 11:01:38
العامري يقترح موعداً جديداً للانتخابات المبكرة

محكمة التمييز تصدر قراراً غير قابل للطعن باستبعاد "ابو مازن" من الانتخابات

Date: 2020-12-14 10:50:51
محكمة التمييز تصدر قراراً غير قابل للطعن باستبعاد "ابو مازن" من الانتخابات

النجيفي يحذر: "فوضى" في بداية عام 2021 والحكومة "عاجزة" عن المواجهة

Date: 2020-11-24 09:30:34
النجيفي يحذر: "فوضى" في بداية عام 2021 والحكومة "عاجزة" عن المواجهة