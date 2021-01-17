الكشف عن موعد اجتماع "مهم" لحسم موعد الانتخابات المبكرة

شفق نيوز/ كشف ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الأحد، عن موعد اجتماع مهم لحسم موعد الانتخابات المبكرة في العراق.

وقال القيادي في الائتلاف عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك اجتماعا حاسما سيجمع الرئاسات الثلاث ومجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات وكل القوى السياسية، يوم غد الاثنين، لحسم موعد الانتخابات المبكرة في العراق".

وبين الرديني، ان "هناك احتمالية كبيرة لتأجيل الانتخابات المبكرة، وربما التأجيل يكون لشهرين او أكثر بقليل، وهذا الأمر سيتم حسمه بشكل نهائي في اجتماع يوم غد الاثنين".

وكان نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، كشف في وقت سابق من يوم الأحد، عن توصل الاجتماعات الأخيرة، بين القوى السياسية والرئاسات الى عدم اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل.