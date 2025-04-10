الكشف عن مشروع جديد في البرلمان العراقي لتعديل قانون الانتخابات

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية، اليوم الخميس، عن تقديم مشروع قانون في البرلمان لتعديل قانون الانتخابات، تمت احالته الى اللجنة القانونية النيابية للنظر به.

وقال عضو اللجنة احمد البدري لوكالة شفق نيوز، إن "هناك مشروعا لتعديل قانون الانتخابات قدم من قبل اعضاء مجلس النواب، وتمت إحالته من قبل رئاسة المجلس إلى اللجنة القانونية للنظر بهذا الطلب".

واضاف، ان "هناك انقساما داخل مجلس النواب بين الكتل السياسية، ولا سيما ان البعض مع الذهاب لتعديل قانون الانتخابات، وهناك كتل اخرى ترفض تعديل قانون الانتخابات والبقاء عليه كما هو".

واشار الى ان "انتخابات مجلس النواب ستجرى في موعدها المحدد، كما تم تحديدها من قبل مجلس الوزراء"، مبينا ان "المفوضية العليا للانتخابات مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد وفق القانون النافذ، وبذلك لن يكون هناك أي تعديل للقانون".

وصوّت مجلس الوزراء العراقي، يوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.

هذا وعلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، على إعلان الحكومة العراقية موعد اجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، لوكالة شفق نيوز، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جاهزة ومستعدة للعملية الانتخابية المقبلة، ولا توجد لدينا أي معوقات أو تحفظات بشأن تاريخ الانتخابات المعلن من قبل مجلس الوزراء، رغم أن المفوضية حتى هذه الساعة لم تتسلم أي شيء رسمي بهذا الخصوص".

وبين أنه "في حال تم تعديل قانون انتخابات البرلمان، فهذا الأمر ربما يؤثر على عمل المفوضية وربما لا يؤثر، فلكل حادث حديث، وهنا يتعين عدم استباق الأحداث، وينبغي معرفة ما هي التعديلات التي ينوي مجلس النواب العمل بها".