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الكشف عن مشاكل تعرقل تسديد مستحقات مالية لإيران

Category: سیاسة

Date: 2021-07-07T12:56:20+0000
الكشف عن مشاكل تعرقل تسديد مستحقات مالية لإيران

شفق نيوز/ كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم الاربعاء، عن مشاكل تعرقل تحويل خمسة مليارات دولار إلى الجانب الإيراني، فيما أشارت إلى إنها تأمل زيادة اطلاقات الغاز الإيراني إلى 50 مقمق يوميا (مليون قدم مكعب قياسية).

وقال عضو اللجنة صادق السليطي لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يستلم اكثر من 40 مقمق من اطلاقات الغاز الإيراني إلى العراق لتشغيل وتوليد محطات انتاج الطاقة الكهربائية، ونأمل زيادة الاطلاقات إلى 50 مقمق لتشغيل المحطات الاخرى في الفترة المقبلة".

وبين أن "العراق مديون للجانب الإيراني باكثر من خمسة مليارات دولار عن مستحقات الغاز وشراء الطاقة الكهربائية في محافظات البصرة وميسان وديالى"، مشيرا إلى إنه "سيتم تحويل المبلغ المطلوب على شكل دفعات عن طريق مصرف TBI".

وتابع السليطي، أن "هناك مشاكل بشأن دفع وتحويل المبلغ المطلوب من المصرف إلى الجانب الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران".

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