الكشف عن مرشح دولة القانون لمنصب محافظ بغداد وموعد انتخابه

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر من داخل ائتلاف دولة القانون، يوم الخميس، عن مرشح الائتلاف الوحيد لشغل منصب محافظ بغداد الجديد، مبيناً أن مجلس بغداد سيجتمع الليلة لانتخابه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة بغداد سيعقد جلسته مساء اليوم لانتخاب محافظ جديد لبغداد".

وأضاف أن "منصب محافظ بغداد من استحقاق ائتلاف دولة القانون، ولا يمكن لأي كتلة أن تتجاوز الاستحقاق السياسي ولا الانتخابي".

ولفت إلى أن "القيادي في ائتلاف دولة القانون ورئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، هو المرشح الوحيد لمنصب محافظ بغداد".

وكان مجلس محافظة بغداد، قرر يوم الأحد الماضي، إحالة المحافظ عبد المطلب العلوي، على التقاعد، بحسب ما أبلغ به مصدر في المجلس لوكالة شفق نيوز.

وهذه المرة الثانية التي يتم فيها إحالة العلوي على التقاعد من قبل مجلس محافظة بغداد، إذ صوت الأخير في 3 تموز/ يوليو الجاري، على إقالة العلوي، وانتخب حيدر موحان محافظاً جديداً.

لكن سرعان ما أعيد العلوي لمنصبه، باجتماع جرى بعد أيام، من الإقالة، حيث صوت المجلس على إلغاء قرار الإقالة، بعد أن أثار القرار في حينها جدلاً سياسياً، وتسبب بأزمة بين كتل مجلس المحافظة.