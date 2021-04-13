الكشف عن فقرة بقانون الانتخابات تتيح العد والفرز "اليدوي"

شفق نيوز/ كشف رئيس كتلة بيارق الخير النيابية محمد الخالدي، اليوم الثلاثاء، عن فقرة بقانون انتخابات مجلس النواب تتيح الاعتماد على العد والفرز اليدوي، فيما شدد على ضرورة تعديل قانون الانتخابات.

وقال الخالدي لـوكالة شفق نيوز: "نحن نؤيد أجرى تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب، وأصبح من الضروري أن يعدل القانون وخصوصا الفقرة البايومتري والفقرة الأخرى المتعلقة بالاعتماد على العد والفرز اليدوي، إذا كان هناك طعن على نتائج الانتخابات".

وأضاف إن "تعديل بعض فقرات قانون الانتخابات أصبح ضروري جدا مع إلغاء فقرة العد والفرز اليدوي"، مشيرا إلى إن "عدم تعديل القانون سيسمح بوجود التزوير بالانتخابات المقبلة".

وشدد الخالدي على ضرورة تعديل قانون الانتخابات خلال الجلسات المقبلة لمجلس النواب.