الكشف عن فحوى ورقة الصدر الإصلاحية: تبناها الكاظمي ووقعت عليها هذه الأطراف

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس النواب عن التيار الصدري مضر خزعل الازيرجاوي يوم الجمعة عن تبني رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الورقة الإصلاحية التي تحدث عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الازيرجاوي لوكالة شفق نيوز، إن "ورقة الإصلاح التي تحدث عنها الصدر تم تبنيها من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووقع عليها رؤساء الكتل السياسية الشيعية والسنية والكوردية".

كما بيّن البرلماني أن "الوثيقة الموقعة بمثابة عهد بين الكتل السياسية وستنشر في وسائل الإعلام قريبا، مردفا بالقول إن "الوثيقة الموقعة ستعرض للنقاش داخل مجلس النواب في الايام المقبلة".

الازيرجاوي أشار إلى أنه "ستكون هناك رؤية جديدة خلال الانتخابات المقبلة".

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الجمعة خوضه للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل متراجعا عن موقفه السابق الذي قرر فيه مقاطعته إياها.

وكان الصدر قد قرر في منتصف شهر تموز الماضي مقاطعته للانتخابات البرلمانية.

وأفصح الصدر في كلمة متلفزة اليوم عن تسلمه ورقة إصلاحية من القوى السياسية، قائلا: إن هذه الورقة جاءت وفقاً لتطلعاتنا، داعيا في الوقت ذاته إلى وقفة تحت قبة البرلمان لتطبيق بنود الورقة الإصلاحية.

وأضاف "العودة الى المشروع الانتخابي باتت امرا مقبولا، و سنخوض الانتخابات بعزم لإنقاذ العراق من الفساد والاحتلال والتبعية والتطبيع"، مردفا بالقول إن "المصلحة اقتضت أن نخوض انتخابات مليونية".