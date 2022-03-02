الكشف عن "سبب خفي" وراء زيارة هاشمي الى بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاربعاء، عن "سبب خفي" وراء زيارة مساعد الرئيس الايراني أمير حسين هاشمي الى العاصمة العراقية بغداد في هذا التوقيت، مشيراً إلى أن الهدف منها "جس النبض والاطلاع عن كثب" على رؤى الاطراف السياسية ازاء تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بالإضافة الى الغايات المعلنة رسميا ازاء هذه الزيارة، فهي ايضاً لحث الاطراف المعنية على بذل جهود حقيقية في توحيد البيت الشيعي ككل دونما تمييز".

وأشار إلى إن "الحوارات التي اجراها هاشمي مع كبار مسؤولي الدولة العراقية لم تخل من حث الاطراف المعنية على بذل الجهود لتقريب الرؤى والافكار بين الاقطاب الشيعية المختلفة واعادة لملمة البيت الشيعي ككل لتسريع تشكيل الحكومة بتفاهمات وتوافقات سياسية تمنح الحكومة القادمة التسهيلات التي تمكنها من تنفيذ برامجها الحكومية الوطنية".

وأضاف "قد تتبع زيارة هاشمي خطوات اخرى من شأنها حلحلة الخلاف بين القوى الشيعية لانه ليس من مصلحة الجميع ذهاب اي طرف منهم الى المعارضة".

يذكر ان مساعد الرئيس الإيراني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، نقل خلال لقائه برؤساء الجمهورية برهم صالح، والحكومة مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، ومجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى صالح، فيما حمّل الأخير تحياته إلى الرئيس الإيراني.

وجدد دعم إيران للعراق في مختلف المجالات، والسعي لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.