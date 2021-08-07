الكشف عن أسباب مقاطعة قوى سياسية عراقية للإنتخابات وتوقعات بانسحابات جديدة

شفق نيوز/ رجح مصدر سياسي مطلع، يوم السبت، انسحاب قوى سياسية ومرشحين من الانتخابات التشريعية المقبلة، بسبب توقعات بعدم إمكانية إجراء الاقتراع في موعده المحدد في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن انسحاب بعض القوى السياسية من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة، جاء بعد ادراكها عدم إجراء هذه الانتخابات في موعدها.

وتوقع ان الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد انسحاب قوى وشخصيات سياسية فاعلة من العملية الانتخابية، مؤكدا ان مبعث الانسحابات هو "ادراك" هذه القوى والشخصيات للسبب اعلاه.

وفي شهر تموز الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وفي الوقت ذاته قرر سحب يده من الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، والحكومة اللاحقة أيضا.

ومن بعده قرر الحزب الشيوعي العراقي مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن القتل والاغتيالات في البلاد.

ليلحق بهم المنبر العراقي بزعامة أياد علاوي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، اللذان أعلنا الانسحاب من الانتخابات.