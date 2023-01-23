الكشف عن توجيه من الحلبوسي بشأن اللجان النيابية

شفق نيوز / كشف مصدر نيابي، يوم الاثنين، عن توجيه لرئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بشأن عقد اجتماعات اللجان النيابية أو استضافة مسؤولين حكوميين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس النواب، أبلغ اللجان النيابية بتعليق أعمال اللجان وعدم عقد أي اجتماع أو استضافة للمسؤولين في الحكومة لحين انتخاب رئيس ونائب فعلي اللجان في الأسبوع المقبل".

وصوت مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء الماضي، على أعضاء لجانه النيابية البالغة 25 لجنة، وذلك بعد أن ألغى قرارات سابقة بشأن توزيع نوابه على تلك اللجان.