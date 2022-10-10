الكشف عن تفاصيل مباحثات بارزاني مع وفد "إدارة الدولة" بأربيل

شفق نيوز/ اجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني اليوم الاثنين، مع وفد من ائتلاف إدارة الدولة، في أربيل.

وذكر بيان لمقر بارزاني، نوقش في الاجتماع الوضع السياسي في العراق والمسيرة التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة واختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية، واتفق المجتمعون على دراسة هذه القضايا الحساسة والوصول الى حلول قبل عقد الجلسة المعنية.

ورأس الوفد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يرافقه المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.

وفي وقت سابق من اليوم، جمع 170 نائباً تواقيع لعقد جلسة يوم الاربعاء لانتخاب رئيس الجمهورية.

ويصادف اليوم الاثنين 10 - 10 مرور سنة كاملة على إجراء انتخابات تشرين المبكرة، والتي لم تثمر حتى الآن عن تشكيل حكومة بسبب صراع الكتل السياسية.

وشهدت الأشهر الاولى بعد إجراء الانتخابات في تشرين الاول 2021، اعتصامات مفتوحة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي، انتهت بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات، في حين أخفقت الكتلة الصدرية التي فازت بتلك الانتخابات بتشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية"، وهو ما دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى الانسحاب من البرلمان.

وبعد نحو 10 اشهر من الانتخابات اعتصم انصار التيار الصدري في مبنى البرلمان لأكثر من شهر احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وبعدها اقتحموا القصر الجمهوري ما فجّر اشتباكات دامية بين سرايا السلاح الجناح العسكري للتيار والقوات الامنية داخل المنطقة الخضراء.