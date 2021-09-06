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الكشف عن تفاصيل استضافة لجنة الأمن الانتخابي في البرلمان

Category: سیاسة

Date: 2021-09-06T16:52:07+0000
الكشف عن تفاصيل استضافة لجنة الأمن الانتخابي في البرلمان

شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، يوم الاثنين، عن تفاصيل استضافتها للجنة الأمن الانتخابي والعمليات المشتركة لمناقشة الاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا، لوكالة شفق نيوز، إن لجنته "استضافت اليوم اللجنة العليا للأمن الانتخابي وقيادة العمليات المشتركة والوفد المرافق لهما، وتطرقت إلى الاوضاع الأمنية جنوبي محافظة كركوك ومهام وهيكلة اللجنة وواجباتها واستعدادها للانتخابات واجراؤها في 10 تشرين الأول".

وأكد أن "الاستعدادات الأمنية ممتازة للقطعات الأمنية كافة"، لافتا إلى أنه "لأهمية وضع الأمن الانتخابي سيكون تحت إشراف قيادة عمليات المشتركة".

وبين رضا، أن "اللجنة النيابية استمعت إلى الخطة الأمنية خلال الاستضافة واعطت الملاحظات الازمة، وتم تطرق ومناقشة الاوضاع الامنية والمشاكل في المناطق المحررة والمتنازع عليها"، مؤكدا ان "الانتخابات ستكون ناجحة على المستوى الأمني".

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