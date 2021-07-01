الكشف عن تعرض أبراج الطاقة في محافظة عراقية لأكثر من 60 عملية تخريبية

شفق نيوز/ أعلن جاسم جبارة عضو مجلس النواب عن محافظة صلاح الدين يوم الخميس تعرض أبراج الطاقة بالمحافظة لعشرات العمليات التخريبية التي تسببت بانقطاع تجهيز الطاقة في العديد من المناطق، متهما "تجاراً" للوقود بالوقوف وراء تلك الأعمال.

وقال جبارة في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "كان لنا لقاء مع وكيل وزارة الكهرباء والمسؤولين في الوزارة إستمعنا لآرائهم ولا نريد نحمل الوزارة المسؤولية ما يجري بالبلاد".

وأضاف أن الوزارة لها حجج مبررة تتمثل بعد توفير التخصيصات المالية من قبل الحكومة الاتحادية.

كما أشار النائب إلى أن هناك مشكلة أخرى ببعض المحافظات منها صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى والأنبار وهي مشكلة من نوع آخر تتعلق بتفجير أبراج الطاقة.

وزاد بالقول إن أبراج الطاقة بمحافظة صلاح الدين تعرضت إلى أكثر من 64 عملية تخريبية، مبينا أن العمليات تحدث في مناطق مفتوحة، وجهود كوادر الصيانة تنجز وتعيد برج الطاقة إلى العمل وبعد مغادرة فريق الصيانة يتم تفجير البرج مرة أخرى، ومثلما حصل غرب كركوك في أبراج نقل الطاقة في منطقة ملا عبد الله حيث فجرت الابراج أكثر من 20 مرة وآخرها أمس الأربعاء تم تفجير 4 أبراج لنقل الطاقة في منطقة القيارة باتجاه صلاح الدين والموصل.

كما لفت جبارة إلى أن عملية تفجير الأبراج في صلاح الدين تجري في مناطق مفتوحة خالية من تواجد عناصر داعش، مضيفا أن هناك تجارا يقومون بالأعمال التخريبية، وهم وباعة وقود همهم تزويد المولدات بالكاز لتشغيلها، وهم يقومون بهذه الأعمال خشية من ضرب مصالحهم.

وطالب البرلمان بفصل منظومة الكهرباء لكل محافظة وتحمل المسؤولية بنصب منظومات توليد خاصة بالطاقة الكهربائية سواء كانت غازية أم شمسية أم نوع آخر تجنبا لانقطاع الكهرباء.

وافاد مسؤول حكومي في صلاح الدين، في وقت سابق من اليوم، باستهداف جديد لأبراج نقل الطاقة الكهربائية من المحافظات الشمالية الى بغداد غربي محافظة صلاح الدين.

وقال مدير ناحية تلول الباج (15 كم غرب قضاء الشرقاط) شمالي صلاح الدين حاتم طلك الشمري لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة أبراج ضمن الخط الناقل بين بغداد والمحافظات الشمالية سقطت نتيجة عمل تخريبي يرجع بتفجير عبوات ناسفة، ما أثر سلبا على تجهيز الكهرباء ضمن المناطق المشمول بالخط الناقل.

واكد الشمري ان مفارز صيانة الشبكات بدأت بإصلاح الابراج المتضررة لإعادة الخط الى الخدمة، مبينا أن الحادث تخريبي وقيد التحقيق.

وتعرضت عشرات الأبراج الناقلة للتيار الكهربائي في محافظة صلاح الدين لهجمات تخريبية وإرهابية تقف وراءها عناصر داعش أو جهات مستفيدة بحسب مسؤولي صلاح الدين.