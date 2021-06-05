الكشف عن برنامج اجتماع اللجنة الفنية بين العراق والتحالف الدولي حول جدولة الانسحاب

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم السبت تفاصيل جديدة بشأن الجلسة الاولى اللجان الفنية بين العراق والتحالف الدولي لجدولة الانسحاب للقوات المقاتلة من البلاد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن الاجتماع سيكون بين نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري وبين الجنرال بول كالفيرت قائد القوات الأميركية في العراق وسوريا في مقر قيادة العمليات المشتركة العراقية في العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المصدر أنه سيتم خلال الاجتماع البدء بتنظيم آليات انسحاب القوات المقاتلة والتوقيتات ستكون خلال اجتماع قادم سيحدد موعده في وقت لاحق.

وتنطلق اليوم السبت، جولة جديدة من المفاوضات بشأن تواجد القوات الاجنبية في العراق.

وابلغ مصدر أمني رفيع وكالة شفق نيوز؛ أن اليوم السبت تعقد الجلسة الاولى للجان الفنية بين العراق والتحالف الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن جدولة انسحاب القوات المقاتلة من العراق.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتتعرض المواقع التي تشغلها القوات الأجنبية إلى هجمات متكررة بالصواريخ.

وتتهم واشنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.