سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكشف عن برنامج اجتماع اللجنة الفنية بين العراق والتحالف الدولي حول جدولة الانسحاب

Category: سیاسة

Date: 2021-06-05T08:06:42+0000
الكشف عن برنامج اجتماع اللجنة الفنية بين العراق والتحالف الدولي حول جدولة الانسحاب

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم السبت تفاصيل جديدة بشأن الجلسة الاولى اللجان الفنية بين العراق والتحالف الدولي لجدولة الانسحاب للقوات المقاتلة من البلاد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن الاجتماع سيكون بين نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري وبين الجنرال بول كالفيرت قائد القوات الأميركية في العراق وسوريا في مقر قيادة العمليات المشتركة العراقية في العاصمة العراقية بغداد.

وأضاف المصدر أنه سيتم خلال الاجتماع البدء بتنظيم آليات انسحاب القوات المقاتلة والتوقيتات ستكون خلال اجتماع قادم سيحدد موعده في وقت لاحق.

وتنطلق اليوم السبت، جولة جديدة من المفاوضات بشأن تواجد القوات الاجنبية في العراق.

وابلغ مصدر أمني رفيع وكالة شفق نيوز؛ أن اليوم السبت تعقد الجلسة الاولى للجان الفنية بين العراق والتحالف الدولي من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن جدولة انسحاب القوات المقاتلة من العراق.

وينتشر في العراق نحو 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتتعرض المواقع التي تشغلها القوات الأجنبية إلى هجمات متكررة بالصواريخ.

وتتهم واشنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات.

related

مسؤول امريكي اجتمع بالرئاسات ببغداد و ابلغهم امرين بشأن التظاهرات وقوات بلاده

Date: 2020-02-19 07:48:32
مسؤول امريكي اجتمع بالرئاسات ببغداد و ابلغهم امرين بشأن التظاهرات وقوات بلاده

عبد المهدي يكسر "الغياب الطوعي" مجددا ويترأس اجتماعا وزاريا بشأن كورونا

Date: 2020-03-23 16:05:07
عبد المهدي يكسر "الغياب الطوعي" مجددا ويترأس اجتماعا وزاريا بشأن كورونا

الجبهة التركمانية تطالب بخصوصية لمحافظتين: 5 ضابط فقط من المكون في الجيش

Date: 2019-12-14 15:21:13
الجبهة التركمانية تطالب بخصوصية لمحافظتين: 5 ضابط فقط من المكون في الجيش

الكشف عن تفاصيل دقيقة لإجتماع كوثراني بقادة فصائل عراقية .. لماذا وبخهم؟

Date: 2020-02-12 07:03:59
الكشف عن تفاصيل دقيقة لإجتماع كوثراني بقادة فصائل عراقية .. لماذا وبخهم؟

عقب إحراق مقر "البارتي".. اجتماع مستمر للكاظمي مع قادة الأمن منذ ساعتين

Date: 2020-10-17 14:04:15
عقب إحراق مقر "البارتي".. اجتماع مستمر للكاظمي مع قادة الأمن منذ ساعتين

الكاظمي يدعو من السليمانية للتعلّم من اخطاء شابت مسيرة العراق بعد زوال صدام

Date: 2020-09-11 12:37:26
الكاظمي يدعو من السليمانية للتعلّم من اخطاء شابت مسيرة العراق بعد زوال صدام

رسالة من الاتحاد الاوروبي للعراق بشأن قتل وخطف الناشطين

Date: 2019-12-23 18:21:48
رسالة من الاتحاد الاوروبي للعراق بشأن قتل وخطف الناشطين

كتلة نيابية تدعو لاستضافة وزيرين لبحث تداعيات أزمة الكويت

Date: 2019-09-05 18:15:24
كتلة نيابية تدعو لاستضافة وزيرين لبحث تداعيات أزمة الكويت