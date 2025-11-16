الكشف عن بدء حوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز- بغداد

كشفت كتلة "ابشر يا عراق" التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، يوم الأحد، عن بدء حوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال القيادي في الكتلة، الفائز بالانتخابات البرلمانية الأخيرة علي صابر الكنائي، لوكالة شفق نيوز، إن "حوارات تشكيل الحكومة المقبلة بدأت فعلياً قبل أيام عدة بين رؤساء الأحزاب، حيث بدأ هذا التحرك بعد أن دعا مجلس القضاء الأعلى الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات إلى سرعة إجراء التفاهمات من أجل تشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية الجديدة ضمن السقوف الزمنية الدستورية".

وأضاف الكناني، أن "ملامح تشكيل الحكومة ستظهر بعد المصادقة النهائية على أعضاء مجلس النواب الجديد وبعد انتخاب رئيس الجمهورية"، مردفاً: "نحن كأعضاء جدد في البرلمان العراقي سنجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وأن يكون الحوار والتعاون بين الكتل السياسية مقدمة لرسم الحكومة المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مفوضية الانتخابات الاتحادية، انتهاء عمليات احتساب ما تبقى من أصوات في محاطات الاقتراع، مرجحة إعلان النتائج اليوم أو غدا الاثنين.