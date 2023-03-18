الكشف عن الهدف من زيارة شمخاني العراق بعد الإمارات والصين

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري قريبا امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني العراق، وفقا لما نشرته اليوم الأحد وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم السبت.

وذكرت الوسائل في أنباء نشرتها اليوم، أن العراق بإعتبار الشريك التجاري الثاني لإيران ، سيكون وجهة السفر التالية لشمخاني بعد الصين والإمارات.

وأشارت إلى ان الزيارة ستتناول محادثات حول تعزيز المبادلات التجارية، وتسهيل التعاون البنكي، و حل بعض التحديات الأمنية المفروضة على العلاقات بين البلدين والإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية.