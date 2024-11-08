الكشف عن "اجتماع مهم" للإطار التنسيقي في نينوى لحسم "خلافات الوحدات الإدارية"

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، اليوم الجمعة، عن اجتماع ضم رئيس مجلس نينوى واعضاء نينوى المستقبل (تحالفات الإطار التنسيقي) في منزل النائب وعد القدو، لحسم الخلافات على الوحدات الإدارية، مؤكداً أن المجتمعين لوحوا باستجواب المحافظ أن لم يصدر الأوامر لرؤساء تلك الوحدات.

وتشكل "نينوى المستقبل" 16 مقعداً في مجلس محافظة نينوى ذات الغالبية السنية من 29 مقعداً ما جعل الإطار التنسيقي يشكل النصف زائد واحد، حيث يضم التحالف "تقدم" أيضاً الى جانب "عطاء وبابليون والاتحاد الوطني والكوت".

وقال العضو الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، تلافياً للاحراج، لوكالة شفق نيوز، إن "أعضاء مجلس محافظة نينوى ضمن نينوى المستقبل يتقدمهم رئيس المجلس احمد الحاصود بحثوا خلال دعوة وجهها لهم النائب وعد القدو في منزله بناحية برطلة الاستحقاقات المقبلة للإطار في المجلس والتأخر في إصدار الأوامر الإدارية لرؤساء الوحدات الإدارية".

وأوضح المصدر أن "الاجتماع ضم أيضاً نواباً عن نينوى ضمن تحالفات الاطار التنسيقي من بينهم النائب مختار الموسوي وعبد الرحيم الشمري ناقشوا اسباب تأخر إصدار الأوامر الإدارية للوحدات الإدارية".

وبيّن أن "المجتمعين خرجوا بتشكيل فريق للذهاب لمحافظ نينوى للتفاوض والوقوف على أسباب تأخر إصدار الأوامر الإدارية لرؤساء الوحدات الإدارية".

ولم يستبعد العضو أن "يذهب المجلس لاستجواب المحافظ أن فشلت الجهود في التفاوض معه لاصدار الاوامر الادارية".

ويسيطر الإطار التنسيقي على القرار السياسي في نينوى ذات الغالبية السنية، من خلال تحالفاته داخل مجلس نينوى الذي يضم شخصيات سنية لكنها مرتبطة بتحالفات قيدانها في بغداد، ومن بينهم اعضاء تقدم وتجديد، فضلاً عن التحالفات الأخرى للإطار التنسيقي.