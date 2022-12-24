الكربولي يهاجم بلاسخارت والسفيرة الامريكية: شريكتان بالفساد مقابل ثمن

شفق نيوز/ شن زعيم حزب "الحل: السياسي العراقي جمال الكربولي، يوم السبت، هجوماً لاذعا على ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت، والسفيرة الامريكية لدى بغداد إلينا رومانوسكي، مشيرا الى أنهما

وقال الكربولي في تغريدة له اليوم، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "لقد سئم العراقيون من ممثلة الامم المتحدة وهي تتظاهر بدور الحريصة عبر الزيارات الاستعراضية الانتقائية، بينما تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون وعن عرقلة عودة النازحين الى مدنهم، بل لم تدن انتهاكات لجنة ابو رغيف السادية".

وتساءل الكربولي، عن "دورها في إعادة إعمار المدن المدمرة، وقد قاتل العراق الارهاب نيابة عن العالم"، كما تساءل "لماذا سكتت عن التزوير الفاضح للانتخابات".

واعتبر الكربولي، ان التسابق المفضوح ما بين الممثلة الأممية والسفيرة الأمريكية على زيارة رؤوس الفساد في العراق لا يمكن تفسيره إلا أنها شريكة فعلية في كل الكوارث التي تجري في البلد وسكوتها هذا مقابل ثمن"، وختم تغريدته بالقول "ايدي المنظمة الدولية بالدهن".

وفي الثامن والعشرين من شهر تشرين الثاني المنصرم، أطلق سراح زعيم حزب الحل جمال الكربولي، بعد اعتقاله من قبل لجنة مكافحة الفساد برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، يوم 18 نيسان 2021.