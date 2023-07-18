يضم النجيفي والعيساوي والكربولي وآخرون.. الإعلان عن تحالف "الحسم الوطني"

شفق نيوز/ شكلّت قيادات سياسية سنية، يوم الثلاثاء، تحالفاً جديداً لخوض انتخابات مجالس المحافظات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر مراسم إطلاق التحالف، إنه سيكون تحت مسمى "تحالف الحسم الوطني"، ويضم أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، ورئيس حزب الحلّ جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، وقادة آخرين.

وبين أن المكتب السياسي للتحالف الجديد، اختار أسامة النجيفي أميناً عاماً للتحالف، وثابت العباسي رئيساً للتحالف.

من جانبه قال أسامة النجيفي خلال مؤتمر اعلان التحالف، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

"نعلن أمامكم اليوم بأن تحالفا جديدا قد تشكل باسم تحالف الحسم الوطني، وهو يضم أحزابا وشخصيات معروفة، ولها مسيرتها السياسية وإمكاناتها وفهمها لجوهر ما هو مطلوب في المرحلة القادمة".

وأضاف "تعرفون أيها الأخوة بأن بلدنا عاش مراحل مريرة، وعانى من الإرهاب والفساد والسلاح المنفلت، وبرغم كل الجهود الخيرة التي يبذلها محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء ونحن ندعمها بقوة، فما زال الطريق طويلا لتحقيق ما تطمح إليه جماهيرنا في العراق وبشكل خاص في المحافظات المحررة، ذلك أنها عانت الكثير وتعرضت إلى تهميش وتكالب على استنزاف ثرواتها وحقوقها، ما يجعل التصدي لأي نهج خارج الدولة وخارج القانون مهمة ليس لأي مخلص التردد في خوضها، والدفاع عن كلمة الحق والقانون في كل مكان".

وتابع النجيفي: "إننا نطمح إلى بناء دولة تستند على القانون، وحكم رشيد يحقق العدالة في صفوف الشعب، ولن نسمح بالتغول على أي مواطن أو غمط حقوقه الدستورية، وأن نعمل على تحقيق أماله وتطلعاته عبر جهد منظم دؤوب تحدوه الرغبة المؤكدة في التغيير نحو الأفضل".

وقال إن "تحالف الحسم الوطني تأسس وانبثق ضمن رؤية جامعة تحدوها رغبة عميقة بتحقيق انجازات تعبر عن إرادة المواطن العراقي، والتحالف يدرك بعمق أن أصحاب المصلحة الحقيقيين في التغيير هم المواطنين المخلصون الذين يؤكدون انتماءهم للوطن ويمارسون حقهم الدستوري في انتخاب من يمثلهم بكل حرية وهي دعوة لمواطنينا الكرام لدعم الجهود الخيرة في مكافحة الفساد والسلاح المنفلت وكل قوة خارجة عن القانون مهما كانت صفتها".

وأضاف أن "الانتصار للوطن والمواطنة هدف أساس للتحالف الذي سيسعى بكل قوة للوقوف مع حق المواطن في العيش بكرامة والتمتع بحقوق المواطنة والثقة في مستقبل أمن كريم".