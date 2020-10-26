سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى

Category: سیاسة

Date: 2020-10-26T17:16:31+0000
الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي عن توصل الكتل العربية والكوردية إلى تفاق يوم الاثنين بشأن الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية توصلت إلى اتفاق بين الكتل العربية والكوردية بشأن الدوائر الانتخابية في محافظتي نينوى وكركوك".

وأضاف أن "البرلمان سيعقد جلسته بعد قليل لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات". 

وكان البرلمان، قد صوت قبل يومين على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، باستثناء محافظتي كركوك ونينوى جراء عدم التوصل إلى توافق بشأن التقسيم.

ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع الدوائر الانتخابات يكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى. 


related

البرلمان العراقي يصوت على اجراء خاص لمحافظ كركوك

Date: 2019-10-28 14:28:51
البرلمان العراقي يصوت على اجراء خاص لمحافظ كركوك

مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص التظاهرات وأخرى اقتصادية

Date: 2019-11-19 18:09:45
مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات منها تخص التظاهرات وأخرى اقتصادية

القاء القبض على قائممقام كركوك بتهم فساد

Date: 2019-09-22 17:13:04
القاء القبض على قائممقام كركوك بتهم فساد

شواني: لا يجوز اجراء تعداد سكاني في كركوك حالياً

Date: 2019-10-03 13:11:11
شواني: لا يجوز اجراء تعداد سكاني في كركوك حالياً

مسؤول عراقي يكشف وجهاً جديداً متطوراً للفساد ويوجه رسالة لعدة مناطق

Date: 2019-10-12 07:54:00
مسؤول عراقي يكشف وجهاً جديداً متطوراً للفساد ويوجه رسالة لعدة مناطق

السيستاني يؤيد اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها بالعراق

Date: 2020-09-13 08:55:52
السيستاني يؤيد اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها بالعراق

مباحثات تطبيع الأوضاع في كركوك باشراف أممي تصل لمرحلة حاسمة

Date: 2019-06-25 17:40:54
مباحثات تطبيع الأوضاع في كركوك باشراف أممي تصل لمرحلة حاسمة

ائتلاف المالكي يؤشر انحياز ناشطين للكاظمي بشأن ضحايا الاحتجاجات

Date: 2020-07-28 16:51:13
ائتلاف المالكي يؤشر انحياز ناشطين للكاظمي بشأن ضحايا الاحتجاجات