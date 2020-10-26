الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي عن توصل الكتل العربية والكوردية إلى تفاق يوم الاثنين بشأن الدوائر الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية توصلت إلى اتفاق بين الكتل العربية والكوردية بشأن الدوائر الانتخابية في محافظتي نينوى وكركوك".

وأضاف أن "البرلمان سيعقد جلسته بعد قليل لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات".

وكان البرلمان، قد صوت قبل يومين على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، باستثناء محافظتي كركوك ونينوى جراء عدم التوصل إلى توافق بشأن التقسيم.

ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع الدوائر الانتخابات يكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى.



