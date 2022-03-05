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الكتل الكبيرة "تتصارع" على خمسة لجان نيابية رئيسة

Category: سیاسة

Date: 2022-03-05T10:46:23+0000
الكتل الكبيرة "تتصارع" على خمسة لجان نيابية رئيسة

شفق نيوز / كشف مصدر برلماني، يوم السبت، عن وجود "صراع" بين الكتل السياسية على شغل عضوية اللجان الدائمة في مجلس النواب العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ إن "الكتل الكبيرة قدمت أكثر من خمسة مرشحين لخمس لجان برلمانية محددة"، مؤكدا أن "هذه الكتل قدمت (50) مرشحا للجان يفترض أن تضم في عضويتها (19) نائباً فقط".

وأضاف أن "هناك صراعاً وتزاحماً بين الكتل السياسية على عضوية اللجان الدائمة في البرلمان".

وبين المصدر؛ ان "الكتل السياسية الكبيرة في مجلس النواب قدمت أكثر من(5) مرشحين على عضوية لجان محددة وهي الأمن والدفاع والمالية والقانونية والنزاهة والخدمات والأعمار".

وتابع المصدر؛ أنه "يفترض في كل عضوية كل لجنة ألا يتجاوز عدد اعضائها (19) نائباً ويكون توزيع لأعضاء على اللجان بالتساوي"، مبينا أن "عدد المرشحين على اللجان المذكورة وصل بين 40-50 مرشحاً".

وكان النائب عن كتلة الجيل الجديد، أوميد محمد كشف، يوم السبت، عن أسباب رفع جلسة البرلمان، بعد عقدها بأقل من نصف ساعة، مبينا ان بعض الكتل السياسية لم تقدم مرشحيها لعضوية اللجان النيابية.

وكان مجلس النواب صوت ، في 28 شباط 2022، على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة.

كما كشف مصدر نيابي، في27 شباط 2022، أن موعد جلسة مجلس النواب العراقي الخاصة بالتصويت على اللجان النيابية وتوزيعها "بحسب الثقل النيابي".

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