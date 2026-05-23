الكتل السياسية تعيد ترتيب أوراقها.. وبدلاء للمرشحين المرفوضين بعد العيد

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس تحالف "تصميم" عامر الفايز، يوم السبت، أن استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي الزيدي سيكون بعد عطلة العيد، إما عبر جلسة طارئة أو بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب.

وقال الفايز لوكالة شفق نيوز، إن القوى والكتل السياسية تعقد اجتماعات داخلية لمناقشة الأسماء المرشحة لشغل المناصب المتبقية ضمن استحقاق الكتل، مبيناً أن جلسة التصويت على المرشحين قد تُعقد في جلسة طارئة يدعو إليها مجلس النواب خلال العطلة التشريعية.

وأضاف أن اجتماعات قوى الإطار التنسيقي متوقفة إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

إلى ذلك، كشف مصدر مطلع، لوكالة شفق نيوز، أن القوى السياسية التي لم يحظ مرشحوها بثقة مجلس النواب تدرس عشرات السير الذاتية لمرشحين بدلاء.

وأوضح المصدر، أن إعادة طرح الأسماء السابقة التي لم تنل تأييد البرلمان يبدو صعباً، مرجحاً استبدالها بمرشحين جدد، على أن تقدم الكتل السياسية ثلاث مرشحين عن كل حقيبة إلى رئيس الوزراء، ليختار من بينهم المرشح الأنسب قبل رفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وأضاف أن الاجتماعات البينية بين القوى السياسية ما تزال مستمرة لإنهاء ملف استكمال الكابينة الحكومية.

وكان مجلس النواب العراقي قد منح، في 14 أيار/مايو 2026، الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ومنهاجها الوزاري، وصوّت على 14 وزيراً من أصل 23، فيما بقيت تسع حقائب مؤجلة بسبب الخلافات على الأسماء والحصص، من بينها الداخلية والدفاع والتعليم العالي والتخطيط.

وفي وقت سابق، كشف مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز، عن اتفاق داخل الإطار التنسيقي يمنح رئيس الوزراء صلاحية اختيار مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع من قوائم تضم عشرة أسماء ذات خبرة أمنية وعسكرية، مؤكداً أن الأسماء المتداولة حالياً غير دقيقة.