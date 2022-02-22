الكتل السياسية تسمي مرشحيها للجان البرلمان .. والرئاسة تستبعد الانتماءات من عضويتها

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن تسمية اغلب الكتل السياسية مرشحيها لعضوية اللجان النيابية، وفيما بيّن ان عدد اللجان وصل مبدأياً إلى 25 لجنة نيابية وستعلن الأسماء الأسبوع المقبل، أكد أن رئاسة البرلمان شددت على ضم المتخصصين من النواب لكل لجنة واستبعاد مسألة الانتماء الحزبي والمذهبي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، ان "رؤساء اغلب الكتل النيابية قدمت، اليوم الثلاثاء، مرشحيها لعضوية اللجان البرلمانية تمهيدا لاعلانها بشكل رسمي خلال الاسبوع القادم".

واضاف المصدر ان "مجموع اللجان وصل الى (25) لجنة حيث تم دمج لجنة الخدمات والاعمار مع لجنة التخطيط في شكل مبدئي وستحدد رئاسة البرلمان بعد اطلاعها على مجمل تفاصيل اللجان المشكلة ضوابط اعادة دمج او اضافة لجان اخرى وبحسب متطلبات المرحلة".

وبشأن تفاصيل هذه اللجان أوضح المصدر النيابي ان " اللجان عادة ما تضم في عضويتها 10 - 25 نائباً، ومعظم اللجان السيادية تكون اكبر من حيث عدد الاعضاء بسبب متعلقات عملها المتعددة حيث تصنف اللجان وبحسب طبيعة عملها او المهام الموكلة اليها الى سيادية واخرى عادية"، مبينا أن "لجان الخارجية والمالية والنفط والغاز والطاقة والثروات الطبيعية ولجنة الامن والدفاع تصنف بأنها لجان السيادية"

واشار المصدر الى ان " هيئة الرئاسة شددت على ضم المختصين فقط الى اللجان المشكلة اي كل عضو يرشح حسب تخصصه وليس لانتمائه الحزبي او المذهبي دخل في ذلك بما في ذلك النواب المستقلين حيث تم توزيعهم في شكل أولي على لجان مختلفة وبحسب تخصصهم الاكاديمي والعلمي".

وكانت رئاسة رئاسة مجلس النواب، اجتمعت اليوم، مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة عدد من المواضيع الخاصة بعمل المجلس خلال الفترة المقبلة من ضمن تسمية أعضاء الكتل للجان البرلمان.