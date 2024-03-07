الكتل السنية تُنسِّق للاتفاق على مرشح لرئاسة البرلمان من بين "الرباعي القديم"

شفق نيوز/ أكد النائب ياسين العيثاوي، يوم الخميس، أن الكتل السنية تنسق فيما بينها للاتفاق على مرشح لمنصب رئيس البرلمان من بين المتنافسين "الأربع" السابقين.

ويتنافس على منصب رئيس البرلمان شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي.

وقال العيثاوي، لوكالة شفق نيوز، "لا يوجد موعد محدد لانتخاب رئيس مجلس النواب، ومن المتوقع أن تكون إحدى جلسات الأسبوع المقبل موعدا لانتخاب الرئيس الجديد".

وأشار الى أن "هناك تنسيقاً بين الكتل السنية التي ستعقد خلال الساعات القادمة اجتماعات مكثفة للاتفاق على مرشح محدد لمنصب رئيس مجلس النواب".

وتابع العيثاوي أن "الأسماء المرشحة لمنصب رئيس مجلس النواب نفسها ولم تتغير وهم النواب شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني وطلال الزوبعي".

وأكد أن "الكتل السنية (تحالف السيادة وتقدم والعزم) ستتفق على مرشح محدد قبل دخول جلسة انتخاب رئيس البرلمان".

وعقد مجلس النواب مساء يوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.

لكن النائبان يوسف الكلابي، وفالح الخزعلي، رفعا في اليوم التالي 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، دعوى إلى المحكمة الاتحادية تضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى، بسبب وجود شبهات دفع رشاوى لبعض النواب من أجل التصويت لصالح مرشحين لرئاسة المجلس.

وأعلن مصدر قضائي، يوم الثلاثاء الماضي، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل البت بدعوى إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان العراقي الى مطلع شهر نيسان المقبل.

وباشرت هيئة النزاهة الاتحادية يوم 17 من شهر كانون الثاني الماضي بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.