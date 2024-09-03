الكتل السنية تتسبب بتأجيل جلسة البرلمان احتجاجاً على تأخير قانون العفو العام

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، أن كتلة تقدم النيابية قدمت اعتراضاً على انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقررة اليوم الثلاثاء، ورفضت دخول قاعة المجلس.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن هذا الاعتراض جاء بدعم وتأييد من الكتل السنية الأخرى، وذلك احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس.

وأوضح المصدر، أن رئاسة المجلس أجلت جلسة اليوم إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.

وأضاف أن الكتل السنية اتفقت مع رئاسة البرلمان على إدراج القراءة الثانية لقانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة القادمة.

وكان من المقرر أن تتضمن جلسة مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية "المثير للجدل"، فيما افتقر جدول الأعمال إلى مناقشة قانون العفو العام، واقتصر على قوانين روتينية مثل قانون "حماية الملكية الفكرية".