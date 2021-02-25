سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"الكتلة الصدرية".. مرشحون "حصريون" يحظون بدعم علني

Category: سیاسة

Date: 2021-02-25T14:26:49+0000
"الكتلة الصدرية".. مرشحون "حصريون" يحظون بدعم علني

شفق نيوز/ كشف قيادي في التيار الصدري، يوم الخميس، عن أن القائمة الانتخابية الخاصة بالتيار، ستكون مدعومة بشكل مباشر وعلني من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر وتضم مرشحين من التيار حصراً.

وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، ان "التيار الصدري، سجل قائمته الانتخابية في مفوضية الانتخابات بعنوان (الكتلة الصدرية)".

وأوضح أن "هذا القائمة، التي سيخوض من خلالها التيار الانتخابات البرلمانية، سيكون لها دعم مباشر وعلني من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وبين ان "القائمة ستضم مرشحين من ابناء التيار الصدري حصراً، ومن الشخصيات التي لها ثقلها الشعبي لدى القاعدة الصدرية، وسيكون من ضمن هؤلاء المرشحين بعض نواب سائرون وقسم من نواب وقيادات كتلة الأحرار، مع شخصيات جديدة، لم تشارك بالعمل السياسي سابقاً، بصورة علنية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويسعى التيار الصدري إلى جمع أكبر قد ممكن من المقاعد البرلمانية ليتسنى له شغل منصب رئاسة الوزراء.

related

صالح والحلبوسي يعلنان دعما للكاظمي بملفين ويحذران من السلاح بالانتخابات

Date: 2020-09-19 08:31:14
صالح والحلبوسي يعلنان دعما للكاظمي بملفين ويحذران من السلاح بالانتخابات

الكاظمي يعلق على تأجيل موعد الانتخابات المبكرة

Date: 2021-01-19 12:57:38
الكاظمي يعلق على تأجيل موعد الانتخابات المبكرة

كورد ديالى يرحبون بحسم الدوائر الانتخابية: سنخوض الانتخابات بقائمة موحدة

Date: 2020-10-25 12:30:52
كورد ديالى يرحبون بحسم الدوائر الانتخابية: سنخوض الانتخابات بقائمة موحدة

القضاء العراقي يمنع انتماء القضاة للأحزاب السياسية ويحظر مشاركتهم بالإنتخابات

Date: 2021-02-25 11:20:34
القضاء العراقي يمنع انتماء القضاة للأحزاب السياسية ويحظر مشاركتهم بالإنتخابات

مفوضية الانتخابات في أربيل تعلن تحديث أكثر من 50% من سجلات الناخبين

Date: 2021-01-02 08:04:06
مفوضية الانتخابات في أربيل تعلن تحديث أكثر من 50% من سجلات الناخبين

إجتماع مرتقب للقوى السياسية العراقية حول الانتخابات .. وإستحالة تحقق امر

Date: 2020-09-20 12:17:13
إجتماع مرتقب للقوى السياسية العراقية حول الانتخابات .. وإستحالة تحقق امر

نائب رئيس اقليم كوردستان: العملية الانتخابية في العراق لم تكن عاملاً للرفاهية

Date: 2021-01-22 09:40:18
نائب رئيس اقليم كوردستان: العملية الانتخابية في العراق لم تكن عاملاً للرفاهية

الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى

Date: 2020-10-26 17:16:31
الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى