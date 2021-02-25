"الكتلة الصدرية".. مرشحون "حصريون" يحظون بدعم علني

شفق نيوز/ كشف قيادي في التيار الصدري، يوم الخميس، عن أن القائمة الانتخابية الخاصة بالتيار، ستكون مدعومة بشكل مباشر وعلني من قبل زعيم التيار مقتدى الصدر وتضم مرشحين من التيار حصراً.

وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، ان "التيار الصدري، سجل قائمته الانتخابية في مفوضية الانتخابات بعنوان (الكتلة الصدرية)".

وأوضح أن "هذا القائمة، التي سيخوض من خلالها التيار الانتخابات البرلمانية، سيكون لها دعم مباشر وعلني من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وبين ان "القائمة ستضم مرشحين من ابناء التيار الصدري حصراً، ومن الشخصيات التي لها ثقلها الشعبي لدى القاعدة الصدرية، وسيكون من ضمن هؤلاء المرشحين بعض نواب سائرون وقسم من نواب وقيادات كتلة الأحرار، مع شخصيات جديدة، لم تشارك بالعمل السياسي سابقاً، بصورة علنية".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ويسعى التيار الصدري إلى جمع أكبر قد ممكن من المقاعد البرلمانية ليتسنى له شغل منصب رئاسة الوزراء.