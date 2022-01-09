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الكتلة الصدرية تقدم لرئاسة البرلمان قائمة بالكتلة النيابية الأكبر عدداً

Category: سیاسة

Date: 2022-01-09T19:55:17+0000
الكتلة الصدرية تقدم لرئاسة البرلمان قائمة بالكتلة النيابية الأكبر عدداً

شفق نيوز/ قدم رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، قائمة بأسماء وتواقيع الكتلة النيابية الأكثر عدداً، إلى رئاسة البرلمان الجديدة.

وتتصدى الكتلة الأكثر عدداً بحسب الدستور لتشكيل الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق قدم الإطار التنسيقي كذلك قائمة بالكتلة الأكبر، قال إنها مكونة من 88 نائباً، الأمر الذي أثار خلافات مع الكتلة الصدرية على اعتبار ان تقديم الطلب تم إلى رئيس السن المؤقت محمود المشهداني، وليس الرئاسة الجديدة.

وعلق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء الأحد، على انتخاب رئاسة البرلمان الجديدة، بدورته الخامسة بالقول "أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وفي وقت سابق اليوم، صوت أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد، على اختيار "محمد الحلبوسي" رئيسا للمجلس لولاية جديدة ثانية بأغلبية الأصوات.

وكتب الصدر في تغريدة له على تويتر، أن "اختيار رئيس البرلمان ونائبيه، أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية، مردفاً بالقول "أبارك للشعب العراقي هذه الخطوة الأولى لبناء عراق حر مستقل، بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد".

وأضاف: "لتنبثق منه (البرلمان) حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على السيادة وقرار البلاد وتراعي شعبه، وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي".

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