سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحالف "إنقاذ وطن" يقدم مقترح مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

Category: سیاسة

Date: 2022-04-24T10:39:59+0000
تحالف "إنقاذ وطن" يقدم مقترح مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت الكتلة الصدرية بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، عن تقديم تحالف "إنقاذ وطن" مقترح مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع أو التعامل مع إسرائيل الى رئاسة مجلس النواب بهدف تشريعه في الجلسات البرلمانية المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري اليوم في مبنى البرلمان بمشاركة رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس كتلة تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، ونائبي رئيس مجلس النواب.

وقال العذاري في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نعلن اليوم عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان".

وأضاف ان "الكتلة الصدرية مع الحلفاء في (إنقاذ وطن) رفعت مقترح مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب"، موضحا أن "مقترح القانون يتضمن عشر مواد كل مادة تتضمن مجموعة من النقاط".

كما أشار العذاري إلى أن مقترح القانون "سيعرض في أول جلسة لجلسات مجلس النواب، وسيتم إحالته إلى اللجان المختصة لغرض قرائته قراءة أولى وثانية ومن بعدها يتم التصويت على القانون".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن، يوم السبت 23 من شهر نيسان/أبريل الجاري، عن قرب تقديم مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع اسرائيل.

وقال الصدر في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الإنتخابية مجدداً، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب".

وأضاف "من هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريبا عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا، ثم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، وهناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا".

related

مبادرة الإطار التنسيقي.. الذهاب للمعارضة مقابل "منصب الزاملي" والسلطة التنفيذية للصدر

Date: 2022-04-01 14:44:30
مبادرة الإطار التنسيقي.. الذهاب للمعارضة مقابل "منصب الزاملي" والسلطة التنفيذية للصدر

بعد رسالة "النجف".. أربعة أسماء على طاولة الصدر للتسوية الحكومية

Date: 2021-10-25 13:17:52
بعد رسالة "النجف".. أربعة أسماء على طاولة الصدر للتسوية الحكومية

في كلمة تضمنت توبيخاً لأتباعه.. مقتدى الصدر: سنحصل على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل

Date: 2021-10-03 16:18:58
في كلمة تضمنت توبيخاً لأتباعه.. مقتدى الصدر: سنحصل على أغلبية مقاعد البرلمان المقبل

مصدر: الكتلة الصدرية وتحالف الخنجر يدعمون رسميا ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

Date: 2022-02-17 13:31:39
مصدر: الكتلة الصدرية وتحالف الخنجر يدعمون رسميا ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية

"البيت السياسي السني" يستبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بتقريب فرقاء "البيت الشيعي"

Date: 2022-03-21 10:51:32
"البيت السياسي السني" يستبق جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بتقريب فرقاء "البيت الشيعي"

مفاوضات الإطار والتيار تتعثر بخمس نقاط.. و"مفاجأة" قبيل جلسة تسمية رئيس الجمهورية

Date: 2022-03-19 18:22:28
مفاوضات الإطار والتيار تتعثر بخمس نقاط.. و"مفاجأة" قبيل جلسة تسمية رئيس الجمهورية

"أنا صاحب الانجاز".. شجار بين نائب صدري واخرى عن "السيادة" بسبب مشروع (فيديو)

Date: 2022-03-14 12:44:13
"أنا صاحب الانجاز".. شجار بين نائب صدري واخرى عن "السيادة" بسبب مشروع (فيديو)

لقاء مرتقب بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية

Date: 2022-01-12 16:12:36
لقاء مرتقب بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية