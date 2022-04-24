تحالف "إنقاذ وطن" يقدم مقترح مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت الكتلة الصدرية بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، عن تقديم تحالف "إنقاذ وطن" مقترح مشروع قانون يقضي بتجريم التطبيع أو التعامل مع إسرائيل الى رئاسة مجلس النواب بهدف تشريعه في الجلسات البرلمانية المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري اليوم في مبنى البرلمان بمشاركة رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس كتلة تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، ونائبي رئيس مجلس النواب.

وقال العذاري في المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نعلن اليوم عن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من العلاقات مع هذا الكيان".

وأضاف ان "الكتلة الصدرية مع الحلفاء في (إنقاذ وطن) رفعت مقترح مشروع القانون إلى رئاسة مجلس النواب"، موضحا أن "مقترح القانون يتضمن عشر مواد كل مادة تتضمن مجموعة من النقاط".

كما أشار العذاري إلى أن مقترح القانون "سيعرض في أول جلسة لجلسات مجلس النواب، وسيتم إحالته إلى اللجان المختصة لغرض قرائته قراءة أولى وثانية ومن بعدها يتم التصويت على القانون".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أعلن، يوم السبت 23 من شهر نيسان/أبريل الجاري، عن قرب تقديم مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع اسرائيل.

وقال الصدر في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "من أهم الأسباب التي دعتني إلى زج التيار الصدري في العملية الإنتخابية مجدداً، هي مسألة التطبيع والمطامع الإسرائيلية بالهيمنة على عراقنا الحبيب".

وأضاف "من هنا ستعلن الكتلة الصدرية مع حلفائها في الفضاء الوطني قريبا عن مقترح مشروع لتجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني مطلقا، ثم طرحه تحت قبة البرلمان للتصويت عليه، وهناك مقترحات لمشاريع خدمية سنطرحها تباعا".