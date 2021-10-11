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الكتلة الصدرية: تحصلنا على 75 مقعداً وعيننا على الـ90

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T10:57:24+0000
الكتلة الصدرية: تحصلنا على 75 مقعداً وعيننا على الـ90

شفق نيوز/ كشفت الكتلة الصدرية، التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر، يوم الاثنين، عن تحصلها على أكثر من 75 مقعداً في البرلمان العراقي المقبل.

وقال القيادي في الكتلة، رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، "بحسب المعلومات الاولية عبر وكلاء المراكز الانتخابية حققنا مقاعد لاتقل عن 75 مقعداً نيابياً".

وأضاف المسعودي أن "الارقام المشار اليها قد تصعد الى حدود الـ90 مقعداً، لافتا الى ان ثقل الكتلة الصدرية كان في محافظات بغداد، البصرة، ميسان والنجف".

وتابع "ننتظر اعلان النتائج الرسمية من قبل المفوضية".

وخاضت الكتلة الصدرية الانتخابات من خلال 100 مرشح توزعوا على عموم محافظات ومدن البلاد.

وتصدر تحالف "سائرون" (يجمع الصدريين والحزب الشيوعي ومدنيين من التكنوقراط) المدعوم من الصدر الانتخابات البرلمانية الأخيرة في العام 2018، بحصوله على 54 مقعداً من أصل 329.

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