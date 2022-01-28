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الكتلة الصدرية تتوعد مستهدفي مطار بغداد: سنخلي العراق من السلاح المنفلت

Category: سیاسة

Date: 2022-01-28T14:17:01+0000
الكتلة الصدرية تتوعد مستهدفي مطار بغداد: سنخلي العراق من السلاح المنفلت

شفق نيوز/ عد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، يوم الجمعة، استهداف مطار بغداد الدولي بأنه من افعال اعداء العراق.

وقال العذاري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "استهداف المنشآت الحكومية عموما ومطار بغداد على وجه الخصوص انما هو من أفعال اعداء العراق الذين يسعون بأفعالهم هذه لعزل العراق دوليا واقتصاديا".

وتوعد العذاري بالقول، "سنجعل من العراق دولة خالية من الارهاب والسلاح المنفلت من خلال (حكومة أغلبية وطنية) تأمن بالوطن وتحرص على امن المواطن وسيادة العراق".

وتعرض مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الجمعة، إلى قصف بستة صواريخ على الأقل، وفقا لمصدر أمني مسؤول في تصريح لوكالة شفق نيوز. وأعلنت خلية الإعلام الأمني تفاصيل الأضرار الناجمة عن القصف الصاروخي الذي طال مطار بغداد الدولي، مشيرة في الوقت ذاته إلى توصلها لخيوط تقود للتوصل إلى منفذي الهجوم.

وقالت الخلية في بيان اليوم، إن "عصابات اللادولة الإرهابية اقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلد".

ووفقا للبيان فإن تلك الصواريخ "سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية، مما ادى الى أضرار بطائرتين كانتا جاثمتين على المدرج".

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