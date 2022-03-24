الكتلة الصدرية تتحدث عن ثمار جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل

شفق نيوز/ عدد رئيس الكتلة الصدرية النيابية، حسن العذاري، يوم الخميس، تسع نقاط ستقطف ثمارها من جلسة البرلمان المقررة السبت المقبل.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، بعد غد السبت، جلسة اعتيادية أدرج في جدول أعمالها، التصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد.

وأمس الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية تحالف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن" النيابي، فيما قدموا "ريبر أحمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"محمد جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وقال العذاري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "من ثمار جلسة مجلس النواب المقررة يوم السبت المقبل تشكيل الحكومة العراقية بقرار وإرادة عراقية حرة لأول مرة، إضافة إلى إقرار موازنة عام 2022، وإخراج البلد من أزمة اقتصادية متوقعة".

وأضاف: كما سيتم "الإسراع بإقرار المشاريع الخدمية والبنى التحتية للبلد، وإقرار المشاريع والقوانين التي ترفع من الحكومة إلى مجلس النواب، وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة، إضافة إلى ممارسة أعضاء البرلمان دورهم النيابي من خلال تشكيل اللجان وجلسات البرلمان".

وتعهد العذاري، بـ"خلق جو ديمقراطي تنافسي نيابي يصب في صالح البلد، وكذلك الوفاء بالعهود من قبل النواب إلى ناخبيهم وتقديم الخدمة التي يستحقونها"، مردفاً بالقول "هناك فوائد متعددة يطول ذكرها، فلا تبيعوا حصاد زرعكم إلى غيركم، العراق أولى به".