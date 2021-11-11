الكتلة الشعبية تنفي "تفككها" وتكشف عن شروطها لدعم الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ أوضح الناطق الرسمي باسم الكتلة الشعبية المستقلة، سجاد سالم، اليوم الخميس، حقيقة تفكك الكتلة بعد أيام على تأسيسها، مبيناً شروط كتلته للحكومة المقبلة.

وقال سالم في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تحدثت عن تفكك كتلته غير صحيحة ولا اساس لها وهناك إعلام مغرض يحاول ان يبرز للاخرين بأن الكتلة تفككت، كونهم بدأوا يخشون تحركاتها السياسية".

واكد ان "الكتلة الشعبية لا تزال تخوض غمار المفاوضات السياسية مع بقية الكتل القريبة على توجهاتها، وخاصة حركة امتداد لنكون يداً واحدة ضد الفساد والفاسدين خلال المرحلة المقبلة".

واشار سالم، إلى أن "أعضاء الكتلة اتفقوا على أن تكون الحكومة المقبلة حكومة للمواطن وتخدمه بكل المجالات كي نتمكن من دعمها اما اذا كانت حكومة محاصصة، فسنكون سيوف بتارة ضدها لكشف زيف محاصصتها".