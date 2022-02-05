الكتائب: غير مقبول منح استحقاق المكون الأكبر لأفراد يمتهنون الخداع

شفق نيوز/ دعت كتائب حزب الله، يوم السبت، لإعادة استحقاق المكون الأكبر (الشيعة) إلى من يمثله، مبينة أنه من غير المقبول منحه لأفراد يمتهنون الخداع والغش، دون الإشارة إلى أسماء محددة.

وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سوء التدبير السياسي وانعكاسه على استحقاق المكون الأكبر في مجلس النواب والحكومة ينبغي أن يُصحّح باتجاه من يمثله حصراً". وأضافت أنه "من غير المقبول أن يمنح لأفراد من فرقة ما أو طائفة لا مؤهل لها سوى امتهان الخداع، والغش، والتزوير".

وتوعدت الكتائب قائلة، إن "هؤلاء يجب أن يدركوا أن الصحراء أو المضافات أو القصور لن تحميهم من بطش الشعب إذا ما أراد حسم الأمور لصالحه؛ لذا عليهم أن يسارعوا إلى إظهار الندم، ويعودوا إلى حيث يجب أن يكونوا".

وتابعت الكتائب أن "من يسكت عن ظلم أبناء الوطن والأمة ليس مؤهلا أن يتصدى للمسؤولية".

وقالت الكتائب، "أما عن اعتداءات الاحتلال التركي على أبناء الوطن في شمال البلاد فنقول: لقد بَلَغَ السَّيْلُ الزُّبَى، فكفاكم استهتارا بأرواح أبنائنا، وسيادة بلدنا، وبعد أن خبرتم قوة هذا الشعب وبأسه، وآخرها كان قبل أيام، فلتعلموا أن الشعب الذي كسر جبروت أعتى قوة في العالم، ومرّغ أنفها بالوحل، قادر على تمريغ أنوفكم، وسحقكم في أرضه، فاسحبوا قواتكم قبل فَوات الأوَان، ولاتَ حينَ مَندَم".