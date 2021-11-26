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الكتائب توجه رسالة إلى "القوميين المتكبرين": حقبة الحكم الواحد لن تعود

Category: سیاسة

Date: 2021-11-26T15:36:25+0000
الكتائب توجه رسالة إلى "القوميين المتكبرين": حقبة الحكم الواحد لن تعود

شفق نيوز/ وجهت كتائب حزب الله، يوم الجمعة، رسالة إلى ما وصفتهم بـ"القوميين المتكبرين"، مشيرة الى أن حقبة الحكم الواحد لن يعود.

وقال المسؤول الأمني للكتائب ابو علي العسكري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "لن يعود العراق إلى حقبة الحكم الواحد، ولن تعاد سنين البطش والتغييب وإهانة المقدسات وامتهان كرامة الإنسان على يد القوميين المتكبرين شذاذ الآفاق".

وأضاف، "لقد ولى زمن أن يقوم أحدهم بالتفاهم مع الإنكليز وعربان الخليج ومن خلفهم الصهاينة ليتحكم بالعراق".

وتابع، "ليفهم الجميع أن المعادلة قد تغيرت، وتلك الحقبة ذهبت إلى حيث اللاعودة بهمة الشجعان الغيارى من أبناء الحشد والمقاومة، وبهذا الرصيد الجماهيري، وعمق الامتداد في جسد الأمة، ولمثل هذا فليعمل العاملون".

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