الكتائب تهدد باستهداف القواعد الامريكية وسط اطلاق قذائف مصدره الاراضي السورية

شفق نيوز/ هددت كتائب حزب الله، يوم الثلاثاء، باستهداف القواعد الامريكية في العراق والمنطقة في حال تدخلها في المعركة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، في وقت أطلقت قذائف صاروخية من سوريا باتجاه الجولان.

وقال الامين العام لكتائب حزب الله ابو حسين الحميداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نبارك للشعب الفلسطيني الأبي، وأمتنا الإسلامية، ومجاهدي المقاومة الإسلامية في فلسطين، انتصاراتهم العظيمة لليوم الرابع على رغم أنف إجرام الكيان الصهيوني وداعميه، التي لم يسبقهم لها أحد من قبل، إذ كسروا شوكة الصهاينة المجرمين، وارتقوا بالصراع الى مستوى أرعب الكيان، وسائر أعداء الأمة".

واضاف "لقد أثبتت هذه الثلة الشجاعة تفوق إرادة المجاهدين على تكنولوجيا العدو وقدراته، وأعدمت آمال المطبعين في الحصول على أمن زائف يستجدونه على أبواب واشنطن وتل أبيب"، متابعاً أن "الواجب الشرعي يحتم وجودنا في الميدان، امتثالا لأمر الباري عز وجل: (وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً)، ولدفع شرور الأعداء عن أمتنا، وأهلنا في غزة، وسائر الأراضي المحتلة، بل ودفع الأذى عن المستضعفين، وعليه؛ فإن صواريخنا، ومسيراتنا، وقواتنا الخاصة، على أهبة الاستعداد، لتوجيه الضربات النوعية للعدو الأمريكي في قواعده، وتعطيل مصالحه، إذا ما تدّخل في هذه المعركة، وستنال مواقع معلومة للكيان الصهيوني وأعوانه قذائف نيراننا، إن تطلب الأمر ذلك".

وساند الحميداوي التظاهرات التي دعا لها مقتدى الصدر وقال، "ندعو شعبنا الأبي إلى النفير العام، من خلال الحضور في التظاهرات المنظمة في بغداد والمدن الأخرى، رافعين عَلمي فلسطين والعراق، فضلا عن جمع التبرعات، تأييدا ودعما وإسنادا للمجاهدين في غزة".

في السياق، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي، "تم رصد اطلاق عدد من القذائف من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية حيث اجتاز عدد منها الى داخل إسرائيل وسقطت كما يبدو في مناطق مفتوحة".

واضاف ان "قوات جيش الدفاع ردت بقصف مدفعي ونيران قذائف الهاون نحو مصادر اطلاق القذائف داخل الأراضي السورية".