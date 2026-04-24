الكتائب ترد على عرض "المكافأة" الأميركية للوصول إلى "الولائي"

ردت كتائب سيد الشهداء، يوم الجمعة، على البيان الأميركي الذي وضع مكافأة مالية للوصول إلى الأمين العام للكتاب أبو آلاء الولائي، مبينة أن هذا الأمر هو سلوك يكشف عجزًا أخلاقيًا وفقرًا في منطق المواجهة، حسب تعبيرهم.

وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "تخصيص مكافأة مالية للإضرار برمز وطني يحظى بمحبة شعبه كالقائد الأمين الحاج أبو الاء الولائي ليس فعلا عابرا، بل سلوك يكشف عجزًا أخلاقيًا وفقرًا في منطق المواجهة. فالقادة الذين يصنعون مكانتهم في وجدان الناس لا تُحدد قيمتهم بأرقام ترصد، ولا تنتزع مكانتهم بحملات مهما اشتدت".

وأضافت أن "الولائي باق في موقعه الحقيقي، في قلوب الناس وعقولهم، حيث لا تصل الصفقات ولا تؤثر الضغوط. واسمه الذي اذا ذكر لا يتبادر للذهن إلا العزة والكرامة لن تشوهه محاولات الاستهداف عبر المال، بل ستنتج مزيدًا من الرفض، وستسجل بوصفها موقفًا يفتقر إلى الشرعية الأخلاقية والعجز التام قبل أي اعتبار آخر".

ولفتت إلى أن "الكرامة الوطنية لا تُشترى، والولاء الصادق لا يُباع، ومن يراهن على غير ذلك فإنما يراهن على وهم سرعان ما ينكشف خصوصاً إن كانت الحاضنة شعب كشعب الحسين (عليه السلام)".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، عبر برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لجهاز الأمن الدبلوماسي، رصد مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هاشم فينيان رحيم السراجي المعروف باسم أبو آلاء الولائي، زعيم كتائب سيد الشهداء في العراق.

وكانت الولايات المتحدة قد صنّفت كتائب سيد الشهداء وزعيمها السراجي إرهابيين عالميين محددي التصنيف في تشرين الثاني 2023، قبل أن تُدرج الجماعة لاحقاً على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في أيلول 2025.

وتقول مؤسسات أميركية رسمية إن الجماعة فصيل شيعي عراقي مدعوم من إيران، تشكّل عام 2013 بعد انشقاقه عن كتائب حزب الله، وارتبط بهجمات ضد قوات أميركية في العراق وسوريا.