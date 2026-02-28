الكتائب تدعو لـ"اختراق" داخل اسرائيل.. والنجباء: لن نقف على الحياد

شفق نيوز- بغداد

دعت كتائب حزب الله في العراق، مساء السبت، إلى تنفيذ عمليات "اختراق" داخل إسرائيل، فيما أكدت حركة النجباء أنها "لن تقف على الحياد" إزاء التطورات الجارية بالمنطقة.

وقالت كتائب حزب الله في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الحالية تمثل لحظة حاسمة في الصراع"، موجّهة خطاباً إلى فصائل مسلّحة في فلسطين ولبنان وسوريا، دعت فيه إلى "تصعيد المواجهة ضد إسرائيل والقوات الأميركية"، وحثّت على تنفيذ عمليات داخل الأراضي الإسرائيلية، معتبرة ذلك رداً على ما وصفته بالاعتداءات وسفك الدماء في المنطقة.

بموازاة ذلك، أكد الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ما تشهده المنطقة يمثل مواجهة مصيرية"، مشدداً على أن الحياد "لم يعد خياراً" في ظل التصعيد الإقليمي.

وانتقد الكعبي السياسات الأميركية، ولا سيّما مواقف الرئيس دونالد ترمب، معتبراً أنها تسهم في تأجيج الصراع.

ودعا بيان الكعبي إلى مواجهة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، مشيراً إلى ضرورة إنهائه، خصوصاً في العراق، عبر ما وصفه بـ"حرب استنزاف طويلة"، مؤكداً الاستمرار في نهج "المقاومة" خلال المرحلة المقبلة.