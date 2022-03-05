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الكتائب تدعو لتنفيذ مذكرة قبض بحق "أبو رغيف": خلطة العطار (التركي - الاماراتي) ستنهار قريبا

Category: سیاسة

Date: 2022-03-05T17:17:05+0000
الكتائب تدعو لتنفيذ مذكرة قبض بحق "أبو رغيف": خلطة العطار (التركي - الاماراتي) ستنهار قريبا

شفق نيوز/ دعا المسؤول الأمني لكتائب حزب الله "أبو علي العسكري"، يوم السبت، الى تنفيذ مذكرة قبض بحق الفريق احمد "ابو رغيف"، فيما رأى أن خلطة العطار (التركي - الاماراتي) ستنهار قريباً، في إشارة الى التحالف الثلاثي بين "الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني".

وقال العسكري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نثمن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بكل ما تسمى بـ( لجنة أبو رغيف) كما نوصي الأجهزة الأمنية، وكل من يستطيع تنفيذ أمر القبض -من أعضاء الضبط القضائي بحق (أبو رغيف)، لينال جزاءه العادل على ما ارتكبه من جرائم، وندعو المتضررين منه إلى إقامة الدعاوى القانونية لاسترداد حقوقهم، ونأمل أن يوضع كاظمي الغدر أيضا خلف قضبان العدالة بتهمة المشاركة باغتيال قادة النصر".

ولفت الى أن "الوقائع الميدانية تشير إلى أن خلطة العطار التركي الإماراتي ستنهار قريبا".

وتابع أن "الكثير من العراقيين يعتقدون أن الكويت هي أرض عراقية، بل البعض يضيف أن أمراء الكويت أصبحوا مديونين للعراقيين بأكثر من خمسين مليار دولار، ويحملونهم مسؤولية قتل آلاف العراقيين بدم بارد، وتدمير المنشآت والمباني بسبب الغزو الأمريكي للعراق، فالدهر يومان يا إخوتنا في الكويت".

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