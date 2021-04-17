الكتائب تتوعد بالرد على هجمات استهدفت الحشد وتهدد نوابا عراقيين

شفق نيوز/ دعا المسؤول الأمني لكتائب حزب الله "ابو علي العسكري"، ما اسماهم "الشرفاء" لزيارة مدينة جرف الصخر، متوعداً في ذات الوقت بالرد على هجمات استهدفت قوات الحشد الشعبي في الموصل.

وقال العسكري في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "نؤكد على ما قلناه سابقا من تحميل التحالف الصهيو أمريكي السعودي مسؤولية تصاعد الهجمات الإجرامية التي تستهدف المدنيين والقوات الأمنية في العراق، لا سيما الاعتداءات الأخيرة ضد الحشد الشعبي في شمال العراق والتي يجب أن لا تمر دون عقاب".

واضاف، "هنا لا بد من الإشارة إلى أن الزيادة الكبيرة بأعداد قوات الاحتلال بغطاء الناتو ستزيد من حدة هجمات المقاومة بغض النظر عن جنسية هذه القوات وإن كانت الأولوية للأمريكية منها".

وتابع العسكري، "من جانب آخر نأمل من الشرفاء في البرلمان العراقي إخراس ألسن الطائفية والارتزاق، من أمثال ظافر العاني وفائق دعبول والكربولي، وإلا فان الشعب سيعمل على ذلك إن لم يقم البرلمان بدوره في إسكات نباح الكلاب المسعورة".

واوضح أن "ما يبذله غياري العراق من مقاومة وحشد وأجهزة أمنية في جرف النصر يستحق الثناء والشكر، لا التجني والنكران، لذلك ندعو الشرفاء لزيارة المنطقة، والاطلاع ميدانيا على الجهود المبذولة لتأمينها، وكشف أكاذيب أبواق داعش من وجود معتقلات أو معامل صواريخ وغيرها".