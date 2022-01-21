الكتائب تتهم إحدى الرئاسات بتأسيس "جيش إجرامي" وإدخاله الى بغداد

شفق نيوز/ اتهمت كتائب حزب الله العراق، يوم الجمعة، إحدى الرئاسات العراقية (دون تحديدها بالضبط) بتأسيس "جيش إجرامي" وإدخال جزء من الى العاصمة بغداد.

وقال المسؤول الأمني للكتائب ابو علي العسكري في تغريدة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "استمرار جرائم داعش في العراق وبهذه الوحشية من قتل أبناء شعبنا سواء في ديالى أو غيرها، يستدعي منا فضح ومواجهة داعميها في الداخل ويعلم الجميع أنها مدعومة محليا وأقليميا ودوليا".

وأشار إلى أن "مواجهة داعش في هذه المرحلة تتطلب منا دق أنوف السياسيين المتورطين في دعمها بتوفير المأوى، أو الربط بينها وبين عربان الخليج وأمريكا، الذين يوفرون لهم أدوات غسيل الأموال لتستعمل في العمليات الإجرامية".

وأضاف العسكري، أن "إحدى الرئاسات الثلاث وبالتعاون مع أحد شيوخ العشائر الكبار أسسوا قبل أكثر من شهر جيشا إجراميا بلباس جديد، وقد أدخلوا جزءا منه إلى بغداد، للبدء بمرحلة جديدة تقضي على آخر آمال الشعب الجريح".

وأردف بأن "بعض المحسوبين على التشيع أصبحوا هم الأداة التي تحمي المشروع الخبيث مستغلين هذا الظرف لتحقيق مكاسب دنيوية رخيصة، من قبيل السيطرة على المحافظات المظلومة تاريخيا، والاستحواذ على المناصب بعناوين إصلاحية زائفة".

ودعا العسكري الأجهزة الأمنية، والحشد الشعبي، والمقاومة العراقية، إلى "التصدي المباشر ودون تردد بمداهمة وطرد هؤلاء الأشرار: ولنبدأ من بغداد".