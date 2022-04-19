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الكتائب: العملية العسكرية التركية محاولة للسيطرة على النفط وطريق الحرير

Category: سیاسة

Date: 2022-04-19T20:28:00+0000
الكتائب: العملية العسكرية التركية محاولة للسيطرة على النفط وطريق الحرير

شفق نيوز/ عدت كتائب حزب الله العملية العسكرية التركية في الاراضي العراقية، اليوم الثلاثاء، محاولة للسيطرة على النفط وطريق الحرير، داعية لتفعيل المقاومة والتحرك الجماهيري في مواجهتها.

وقالت الكتائب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما يجري من تطاول سافر على سيادة العراق من قبل الاحتلال التركي في شمال البلاد يهدف إلى السيطرة على النفط والغاز العراقيين، والتحكم بطريق الحرير، وتحديد مساره بما يحقق أفكارهم المريضة، وحلم السلطان العثماني المدعوم من مسؤولين عراقيين فضلا عن دول معادية للعراق".

وأضافت أن "انتهاك سيادة البلاد يعد إنذاراً خطيراً يستوجب وقفة حقيقية وجادة من قبل المسؤولين الحكوميين المخلصين، وموقفاً مسؤولاً من قبل الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، وتفعيل عمل المقاومة العراقية، فضلاً عن التحرك الجماهيري للضغط على المصالح التركية، وتقييد نفوذهم، وتضييق مصالحهم".

واطلق الجيش التركي، أمس الاثنين، عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأبلغت وزارة الخارجية العراقية يوم الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد "احتجاجا شديد اللهجة" بسبب العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي في مناطق من إقليم كوردستان وشمالي العراق.

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