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الكاظمي يؤكد أهمية تنمية التعاون الثنائي بين العراق وإيران

Category: سیاسة

Date: 2022-03-02T12:44:01+0000
الكاظمي يؤكد أهمية تنمية التعاون الثنائي بين العراق وإيران

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أهمية تنمية التعاون الثنائي بين العراق وإيران على مختلف المستويات والصعد.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي، مساعد الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة الشهداء والمضحين أمير حسين قاضي زادة هاشمي والوفد المرافق له، في بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، أبلغ قاضي زادة، تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ونائبه الأول محمد مخبر، إلى الكاظمي، وتطلع الحكومة الإيرانية إلى "تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وإلى المزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح الشعبين الجارين وتطلعاتهم في الازدهار والتنمية".

وأكد الكاظمي، أهمية "تنمية التعاون الثنائي على مختلف المستويات والصعد، واطلع بإيجاز على تجربة مؤسسة الشهداء في إيران"، مشدداً على أهمية "تقديم أفضل الخدمات لعائلات الشهداء والجرحى والمعاقين، الذين قدموا أغلى ما لديهم لأجل الوطن وأمن المواطن".

وكان قاضي زاده، استقبل في وقت سابق من اليوم، رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وعقد معهم لقاءات منفصلة.

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