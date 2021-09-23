الكاظمي يؤكد أهمية تنسيق العمل الإقليمي المشترك مع باكستان

شفق نيوز / أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم الخميس، مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، تركزت على العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وورد لوكالة شفق نيوز، أن "المباحثات تمحورت حول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".

وشهد الاتصال، بحث "الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وما فيه مصلحة البلدين الصديقين".

وأكد الكاظمي، وفقا للبيان، أهمية "تنسيق العمل الإقليمي المشترك، بما يعزز الاستقرار والتهدئة في المنطقة، ويعزز أهداف التنمية المستدامة".