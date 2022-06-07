الكاظمي يؤكد أن إجراءات حكومته أسهمت في استقرار أسعار المواد الغذائية

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته أسهمت في استقرار أسعار المواد الغذائية، فيما أشار الى تخصيص المبالغ المالية لكافة المحافظات لضمان العمل بالمشاريع المائية.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء ناقش اليوم الوضع الصحي والحمى النزفية في العراق، وقدمنا الدعم المطلوب لوزارة الصحة لمواجهة جدري القردة".

وأضاف أن "الإجراءات الحكومية أسهمت في استقرار أسعار المواد الغذائية"، محذراً في ذات الوقت "المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية".

واشار الكاظمي الى "تزويد المحافظات بزيت الغاز وعدم رفع سعره لمواجهة أزمة الكهرباء في فصل الصيف"، لافتاً الى أن "مجلس الوزراء صوت على تمديد العمل بقرار منح إجازات الاستيراد لمدة أربعة أشهر مقبلة".

واكد، "تخصيص المبالغ المالية لكافة المحافظات لضمان العمل بالمشاريع المائية".

واوضح أن "هدف الحكومة كان التأسيس لانتخابات نزيهة وعادلة، ونمر بظروف معقدة وبعض القوى السياسية تمارس جلد الذات".

وقال، "يجب ألا نقبل بالانسداد السياسي لأنه يؤثر على أداء الدولة والبعض يبحث عن حلول شعبوية"، مشيراً الى ان "البعض يحاول الترويج لوضع أمني سيء".