سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يؤكد أن إجراءات حكومته أسهمت في استقرار أسعار المواد الغذائية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-07T19:41:15+0000
الكاظمي يؤكد أن إجراءات حكومته أسهمت في استقرار أسعار المواد الغذائية

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومته أسهمت في استقرار أسعار المواد الغذائية، فيما أشار الى تخصيص المبالغ المالية لكافة المحافظات لضمان العمل بالمشاريع المائية.

وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء ناقش اليوم الوضع الصحي والحمى النزفية في العراق، وقدمنا الدعم المطلوب لوزارة الصحة لمواجهة جدري القردة".

وأضاف أن "الإجراءات الحكومية أسهمت في استقرار أسعار المواد الغذائية"، محذراً في ذات الوقت "المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية".

واشار الكاظمي الى "تزويد المحافظات بزيت الغاز وعدم رفع سعره لمواجهة أزمة الكهرباء في فصل الصيف"، لافتاً الى أن "مجلس الوزراء صوت على تمديد العمل بقرار منح إجازات الاستيراد لمدة أربعة أشهر مقبلة".

واكد، "تخصيص المبالغ المالية لكافة المحافظات لضمان العمل بالمشاريع المائية".

واوضح أن "هدف الحكومة كان التأسيس لانتخابات نزيهة وعادلة، ونمر بظروف معقدة وبعض القوى السياسية تمارس جلد الذات".

وقال، "يجب ألا نقبل بالانسداد السياسي لأنه يؤثر على أداء الدولة والبعض يبحث عن حلول شعبوية"، مشيراً الى ان "البعض يحاول الترويج لوضع أمني سيء".

related

الكاظمي يعلن انطلاق عملية عسكرية لتطهير الطارمية من الخلايا النائمة

Date: 2021-08-23 08:16:51
الكاظمي يعلن انطلاق عملية عسكرية لتطهير الطارمية من الخلايا النائمة

الكاظمي يعترف بوجود سوء إدارة وتقصير في عمل القيادات العسكرية

Date: 2021-09-05 19:47:54
الكاظمي يعترف بوجود سوء إدارة وتقصير في عمل القيادات العسكرية

"البنتاغون" عن محاولة اغتيال الكاظمي: نمتلك الحق بالدفاع عن شركائنا العراقيين

Date: 2021-11-09 04:48:56
"البنتاغون" عن محاولة اغتيال الكاظمي: نمتلك الحق بالدفاع عن شركائنا العراقيين

مجلس الوزراء العراقي يتخذ 17 قراراً

Date: 2021-09-22 16:26:48
مجلس الوزراء العراقي يتخذ 17 قراراً

الكاظمي يعد إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة للعراق ويرفض "عبث اللادولة"

Date: 2022-02-23 11:15:15
الكاظمي يعد إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة للعراق ويرفض "عبث اللادولة"

الكاظمي يوجه بإيقاف الإجازات للقادة في القوات المسلحة

Date: 2022-04-09 14:07:13
الكاظمي يوجه بإيقاف الإجازات للقادة في القوات المسلحة

الكاظمي يوجه بحجز ضبّاط مقصّرين: نقف بحزم أمام الاساءة للرموز الدينية او مهاجمة المقار

Date: 2022-03-28 10:05:11
الكاظمي يوجه بحجز ضبّاط مقصّرين: نقف بحزم أمام الاساءة للرموز الدينية او مهاجمة المقار

أول تعليق سياسي على تحرك الكاظمي لاستضافة قمة إقليمية في بغداد

Date: 2021-08-02 09:42:23
أول تعليق سياسي على تحرك الكاظمي لاستضافة قمة إقليمية في بغداد